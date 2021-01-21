Врач рассказала об опасностях аллергии на зимние морозы

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Профессор кафедры кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Елена Борзова рассказала, что у некоторых людей резкий перепад температуры может вызвать серьезную аллергическую реакцию.

"Повышенная чувствительность к холоду встречается у менее чем 0,1 процента населения. Механизм холодовой крапивницы не до конца понятен и отличается от классической реакции на аллергены белковой природы. Есть несколько гипотез. Согласно наиболее распространенной, при контакте с холодом в коже изменяются белки. И именно на них формируется аллергическая реакция", – рассказала Борзова.

Специалист подчеркнула, что морозы могут также привести и к более серьезным последствиям – падению артериального давления и анафилактическому шоку. По ее словам, шок может возникнуть у людей с выявленной холодовой крапивницей. Борзова уточнила, что тяжелую реакцию может спровоцировать в том числе купание в холодной воде.

"Холодовую крапивницу надо вовремя диагностировать и принять меры по ее профилактике. Ведь она не всегда развивается при абсолютно низких температурах, это миф. Исследования показали, что у некоторых пациентов зудящие волдыри на коже появляются и при нуле, и при плюс четырех, и даже при плюс 20 градусах Цельсия", – цитирует РИА Новости слова врача.

Она подчеркнула, что при первых же симптомах следует оперативно обратиться к врачу. По ее словам, в целом пациентам советуют отказаться от использования кондиционеров, избегать холодных помещений, а также отказаться от водных видов спорта.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко посоветовала отказаться от диет во время сильных морозов, так как организму при пониженных температурах нужна калорийная пища для выработки энергии. По ее мнению, во время сильных морозов необходимо употреблять преимущественно богатую калориями еду.