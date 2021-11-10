Терапевт рассказала об опасности голых щиколоток в морозы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с Москвой 24 предостерегла россиян от ношения подвернутых штанов в морозы. По ее словам, открытые щиколотки могут привести к их обморожению.
"Вообще эта зона достаточно чувствительная. Она в молодости еще нормально себя ведет, а в пожилом становится слабой", – говорит специалист.
По словам Ярцевой, ношение подворотов скорее "не опасно, а глупо", потому что кожа на открытых местах начинает больше грубеть и сохнуть. Кроме того, у девушек могут появиться сосудистые звездочки.
Ранее врач-дерматолог, косметолог Зоя Константинова рассказала, как защитить кожу лица и рук в холода. Специалист посоветовала носить варежки и использовать кремы, поскольку мороз сильно старит кожу.
После прогулки врач порекомендовала постоять пять-семь минут в подъезде в переходной температуре, чтобы не было резких перепадов. Дело в том, у людей, чья кожа склона к куперозу (локальное чрезмерное расширение капилляров), температурный скачок может вызвать выраженное ухудшение, предупредила специалист.
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