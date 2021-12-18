В МЧС предупредили москвичей о снегопаде и гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве в ночь на воскресенье ожидается сильный снег с ночи субботы до утра воскресенья, на дорогах образуется гололедица, сообщили в пресс-службе МЧС.
Предупреждение будет действовать в период с 22:00 18 декабря до 10:00 19 декабря.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров.
Пешеходов призывают обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.
Ранее сообщалось, что облачная погода, снег и до 6 градусов мороза прогнозируется в столичном регионе в субботу, 18 декабря. По словам синоптиков, предстоящим днем погоду будет определять промежуточный гребень антициклона. Столбики термометров в Москве покажут от 3 до 1 градуса мороза, по области – до минус 6 градусов.
Ожидается гололедица и образование сосулек на крышах зданий. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.
Москвичей предупредили о сильном похолодании в начале следующей недели. По прогнозу синоптиков, температура понизится до -17... -21 градуса.
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина объяснила, что 20-градусные морозы принесет в Европейскую Россию "ныряющий" циклон. При этом многие метеорологи придерживаются мнения о дальнейшем усилении морозов.
В Москве на следующей неделе ожидается резкое похолодание
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