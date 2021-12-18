Снег и до 6 градусов мороза пообещали москвичам в субботу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная погода, снег и до 6 градусов мороза прогнозируется в столичном регионе в субботу, 18 декабря, сообщает портал "Метеоновости".

По словам синоптиков, предстоящим днем погоду будет определять промежуточный гребень антициклона. Столбики термометров в Москве покажут от 3 до 1 градуса мороза, по области – до минус 6 градусов.

Ожидается гололедица и образование сосулек на крышах зданий. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее москвичей предупредили о сильном похолодании в начале следующей недели. По прогнозу синоптиков, температура понизится до -17...-21 градуса.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина объяснила, что 20-градусные морозы принесет в Европейскую Россию "ныряющий" циклон. При этом многие метеорологи придерживаются мнения о дальнейшем усилении морозов.