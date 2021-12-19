Городские службы в Москве приступили к уборке и противогололедной обработке дорог

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Городские службы Москвы начали убирать дороги и тротуары. Об этом передает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы в своем телеграм-канале.
По данным метеорологов, в ночь на воскресенье в городе прогнозируется сильный снегопад.
"Приступим к противогололедной обработке проезжей части и тротуаров", – заявили в комплексе городского хозяйства.
Там уточнили, что работы будут проводиться по мере выпадения осадков. В частности, планируется проводить механизированное подметание проезжей части и тротуаров.
"Просим водителей в непогоду быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", – призвали в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе МЧС предупредили москвичей о сильном снеге с ночи субботы до утра воскресенья. Там просили пешеходов обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.
Кроме того, по данным специалистов, на дорогах города образуется гололедица. Предупреждение о погодной опасности актуально в период с 22:00 18 декабря до 10:00 19 декабря.
В Москве на следующей неделе ожидается резкое похолодание
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