Высота сугробов в Москве достигла 25 см

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин



Высота сугробов на базовой станции ВДНХ в Москве достигла 25 сантиметров, что на 10 сантиметров превышает норму. Об этом ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец написал в своем Instagram.

По словам синоптика, такие показатели соответствуют климатическим показателям 10 января.

"Зима наступает по всем фронтам. <...> Рекорд по снежному покрову для этого дня принадлежит 1919 и 1941 годам, когда было 34 сантиметра. На другой столичной метеостанции – Тушино – высота сугробов составляет 31 сантиметр, в центре мегаполиса – на Балчуге – 24 сантиметра", – написал Тишковец.

Он подчеркнул, что больше всего снега в столичном регионе выпало в Павловском Посаде (30 сантиметров) и Черустях (34 сантиметра).

При этом рост снежного покрова продолжится, через неделю высота сугробов может вырасти еще на 7–9 сантиметров, заключил метеоролог.

Ранее в Дептрансе Москвы призвали автомобилистов временно пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. Отказаться от личных машин рекомендовали до конца недели. До 24 декабря ожидается самая высокая загруженность на дорогах в преддверии новогодних праздников.

