Омбудсмен заявила о травле семьи Тепляковых

16:51
Фото: Москва 24
Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что на семью девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой обрушился буллинг.
Она пояснила, что в возможность обучения девочки в университете все верили, однако при возникновении сложностей от ребенка все отвернулись. Ярославская подчеркнула, что Алиса является ребенком, поэтому травля вызывает у нее сильный стресс.
Также омбудсмен отметила, что семья Тепляковых законодательно ничего не нарушила. По ее словам, семьи с одаренными детьми имеют право сами выбирать образовательный путь.
"Налицо растерянность системы, которая просто не знает, что делать с такими детьми", – сказала Ярославская газете "Московский комсомолец", добавив, что находится в постоянной связи с семьей.
Ранее ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что девятилетняя студентка Алиса Теплякова находится в непростой ситуации, но вуз будет делать все для ее обучения.
Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. В 2021 году она поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.
Только ленивый не стал заниматься буллингом семьи Тепляковых – омбудсмен
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