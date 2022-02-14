Омбудсмен заявила о травле семьи Тепляковых

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Уполномоченная по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская заявила, что на семью девятилетней студентки МГУ имени Ломоносова Алисы Тепляковой обрушился буллинг.

Она пояснила, что в возможность обучения девочки в университете все верили, однако при возникновении сложностей от ребенка все отвернулись. Ярославская подчеркнула, что Алиса является ребенком, поэтому травля вызывает у нее сильный стресс.

Также омбудсмен отметила, что семья Тепляковых законодательно ничего не нарушила. По ее словам, семьи с одаренными детьми имеют право сами выбирать образовательный путь.

"Налицо растерянность системы, которая просто не знает, что делать с такими детьми", – сказала Ярославская газете "Московский комсомолец", добавив, что находится в постоянной связи с семьей.

Ранее ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что девятилетняя студентка Алиса Теплякова находится в непростой ситуации, но вуз будет делать все для ее обучения.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в 8 лет и получила аттестат за 11-й класс. В 2021 году она поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.

