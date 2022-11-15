Суд посчитал законным отказ в зачислении Тепляковой в "Синергию"

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Зюзинский районный суд Москвы признал законным отказ в зачислении 10-летней Алисы Тепляковой в университет "Синергия" и отказался удовлетворить иск родителей девочки – Евгения и Наталии Тепляковых, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза. Соответствующее решение было принято 14 ноября 2022 года.

"Решение было принято судом первой инстанции по итогам рассмотрения двух исковых заявлений со стороны родителей Алисы Тепляковой. Весной 2022 года Евгений и Наталья Тепляковы подали в суд исковые заявления с просьбой зачислить их дочь в университет "Синергия" и издать соответствующий приказ о зачислении. Зюзинский районный суд не удовлетворил эти требования", – говорится в сообщении.

При этом суд в полном объеме удовлетворил встречное исковое заявление "Синергии", которое университет подал в отношении Тепляковых в июне 2022 года. Вуз доказал, что Алису Теплякову отказались зачислять на основании правил приема, в соответствии с которыми поступить в "Синергию" может абитуриент, набравший необходимое количество баллов ЕГЭ для зачисления.

В пресс-службе "Синергии" отметили, что решение Зюзинского районного суда полностью отвечает интересам Тепляковой. По мнению вуза, девочке еще рано учиться в университете, несвоевременное погружение в университетскую среду может нанести вред детской психике.

"Мы надеемся, что конфликт с семьей Тепляковых будет в скором времени разрешен во благо их талантливой дочери", – добавили в вузе.

Евгений Тепляков подал документы за своих детей в университет "Синергия" вечером 22 июля. Он выразил желание, чтобы Алиса и ее младший брат Хеймдалль осваивали все программы одновременно.

Однако, согласно правилам приема в университет, поступить могут достигшие 14 лет абитуриенты. Ректор вуза предложил ввести такой ценз во всех университетах.

Алиса Теплякова сдала ЕГЭ в восемь лет и получила аттестат за 11-й класс. В сентябре 2021 года она поступила на факультет психологии МГУ имени Ломоносова.

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