Около 100 нелегальных мигрантов выдворят из РФ после рейда в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

Из России будут выдворены 96 нелегальных мигрантов, выявленных после рейда в Подмосковье. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Проверка проходила в складском комплексе в деревне Коледино. В результате правоохранители составили 46 протоколов за нарушение режима пребывания в России и 96 – за нелегальную трудовую деятельность на граждан из Азии, Латинской Америки и Северной Африки.

Непосредственно перед депортацией каждому предстоит выплатить штраф в 5 тысяч рублей, уточнила Петрова. Кроме того, к ответственности также будет привлечен и незаконно использовавший труд мигрантов работодатель.

Ранее Владимир Путин заявил, что мигранты должны соблюдать законы и правила России. Глава государства подчеркнул, что страна заинтересована в рабочей силе, но в то же время стремится к тому, чтобы люди жили в человеческих условиях.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что мигрантам без легализованного статуса пребывания в России грозит выдворение, штраф и запрет на въезд в страну на 5 лет. Причем они должны будут уведомить о дате, месте и маршруте запланированного выезда.