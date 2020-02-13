Помощь онкобольным москвичам будут оказывать по ОМС в двух частных клиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москвичам с онкологическими заболеваниями разрешат обращаться за помощью по полису обязательного медицинского страхования в две частные клиники столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В столичном департаменте здравоохранения заявили, что плановую медицинскую помощь будут оказывать в АО "Медицина" и Европейском медицинском центре.

"Пациенты могут получать помощь в этих клиниках по наиболее востребованным видам, таким как лучевая терапия, ПЭТ-диагностика, химиотерапия", – объявили в ведомстве.

В целом по Москве объемы плановой медицинской помощи, переданные в частные организации, превышают показатели 2019 года в два раза. Кроме того, медорганизации столицы готовы принять на продолжение лечения граждан, которые ранее получали помощь, но были вынуждены прекратить процедуры.

Ранее стало известно, что более 11 тысяч горожан решились на обследование в рамках акции по бесплатному онкоскринингу. Столичные врачи проверяли пациентов на шесть наиболее распространенных видов рака.

