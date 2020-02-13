Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

15:10

Помощь онкобольным москвичам будут оказывать по ОМС в двух частных клиниках

общество медицина город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москвичам с онкологическими заболеваниями разрешат обращаться за помощью по полису обязательного медицинского страхования в две частные клиники столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В столичном департаменте здравоохранения заявили, что плановую медицинскую помощь будут оказывать в АО "Медицина" и Европейском медицинском центре.

"Пациенты могут получать помощь в этих клиниках по наиболее востребованным видам, таким как лучевая терапия, ПЭТ-диагностика, химиотерапия", – объявили в ведомстве.

В целом по Москве объемы плановой медицинской помощи, переданные в частные организации, превышают показатели 2019 года в два раза. Кроме того, медорганизации столицы готовы принять на продолжение лечения граждан, которые ранее получали помощь, но были вынуждены прекратить процедуры.

Ранее стало известно, что более 11 тысяч горожан решились на обследование в рамках акции по бесплатному онкоскринингу. Столичные врачи проверяли пациентов на шесть наиболее распространенных видов рака.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика