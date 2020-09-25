Ученые обнаружили биомаркеры микроинсульта

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Американские ученые нашли биомаркеры крови человека, помогающие врачам не пропустить микроинсульт. Об этом говорится в исследовании издания Proceedings of the National Academy of Sciences.
Эксперты из Университета Кейс Вестерн Резерв (Огайо, США) занимаются изучением и выявлением биомаркеров по анализам крови, благодаря чему исследователи могут определить повреждения тканей мозга.
Многие мелкие инсульты регулярно, по словам ученых, остаются незамеченными до тех пор, пока их не выявят с помощью расширенных клинических тестов.
"Можно подумать, что проявления инсульта известны, и это верно для тяжелых случаев. Но большинство мелких инсультов на самом деле незначительны с точки зрения начальных симптомов", – объяснил доцент и директор лаборатории биомаркеров и фундаментальных наук в университетской Школе медсестер Грант О’Коннелл.
Он пояснил, часто люди не знают, что у них может быть серьезное заболевание, и списывают проблемы на мигрень. Согласно научной работе, открытие биомаркеров крови, связанных с инсультом, позволит избежать таких ситуаций.
"Мы начали понимать, что белки, которые мы изучаем в качестве кандидатов в биомаркеры, были идентифицированы примерно 20–40 лет назад", – отметил О'Коннелл.
В результате использовался специально разработанный алгоритм оценки паттернов экспрессии для изучения генов в тысячах образцов тканей мозга и других органов. В общей сложности найдено 50 новых маркеров, которые потом были обнаружены в крови пациентов с инсультом.
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