Гастроэнтеролог рассказала об опасности для здоровья популярного фрукта

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-гастроэнтеролог Наталья Марченко рассказала, почему хурма является "коварным" продуктом и чем она опасна для людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщает телеканал "Звезда".
По словам медика, фрукт богат углеводами, поэтому его употребление стоит избегать страдающим от сахарного диабета и ожирения. Помимо этого, хурму лучше не есть тем, у кого поражен пищевод и желудок.
"Хурма из-за своего вяжущего эффекта может давать болевые ощущения людям с хроническими заболеваниями. Может давать и изжогу, и отрыжку", – уточнила специалист.
Людям, которые страдают от гастрита, лучше есть фрукт без шкурки, порекомендовала врач.
Ранее онколог рассказал, что некоторые типы обработки продуктов могут спровоцировать развитие рака. Специалист отметил, что не столь важно, какие продукты употреблять в пищу, сколько важен способ их приготовления.
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