Крупный производитель рыбных консервов предупредил о массовой подделке сайры

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На полках российских магазинов много консервированной сайры, однако в России ее никто, кроме "Доброфлота", не ловит и не импортирует. Об этом РБК рассказал управляющий группы компаний Александр Ефремов.

"Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику – никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная", – объяснил он, подчеркнув, что продукция "Доброфлота" при этом не продается из-за более высокой цены.

По мнению Ефремова, недобросовестные производители используют вместо дорогого сырья – сайры – более дешевое – сельдь, а на упаковке пишут обратное, иногда даже указывая, что продукт соответствует ГОСТу.

Уточняется, что в начале июня компания попросила Роспотребнадзор пресечь фальсификацию рыбных консервов и создать равные условия для всех производителей данной продукции. С соответствующим запросом к Роспотребнадзору, Генпрокуратуре и Минсельхозу также обратился депутат Госдумы Николай Коломейцев.

Ранее в столице представители общественных организаций провели рейд по столичным магазинам и обнаружили в одном из них сразу несколько коробок с алкоголем без акцизных марок.

Кроме того, магазин продавал спиртное в ночное время.

