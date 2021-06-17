Крупный производитель рыбных консервов предупредил о массовой подделке сайры

Фото: ТАСС/Сергей Красноухов
На полках российских магазинов много консервированной сайры, однако в России ее никто, кроме "Доброфлота", не ловит и не импортирует. Об этом РБК рассказал управляющий группы компаний Александр Ефремов.
"Кроме нас, ее никто не ловит, проверяем таможенную статистику – никто сайру в Россию не завозит. Сырья быть не может, а прилавки забиты сайрой. Берем анализы и понимаем, что она поддельная", – объяснил он, подчеркнув, что продукция "Доброфлота" при этом не продается из-за более высокой цены.
По мнению Ефремова, недобросовестные производители используют вместо дорогого сырья – сайры – более дешевое – сельдь, а на упаковке пишут обратное, иногда даже указывая, что продукт соответствует ГОСТу.
Уточняется, что в начале июня компания попросила Роспотребнадзор пресечь фальсификацию рыбных консервов и создать равные условия для всех производителей данной продукции. С соответствующим запросом к Роспотребнадзору, Генпрокуратуре и Минсельхозу также обратился депутат Госдумы Николай Коломейцев.
Ранее в столице представители общественных организаций провели рейд по столичным магазинам и обнаружили в одном из них сразу несколько коробок с алкоголем без акцизных марок.
Кроме того, магазин продавал спиртное в ночное время.
"Московский патруль": общественники выявили магазин, торгующих контрафактным алкоголем
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: