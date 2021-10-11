Россиян предупредили о возможном подорожании пива в 2022 году

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В России необходимо ограничить экспорт солода и ячменя, чтобы избежать подорожания пива в 2022 году. Обращение с соответствующим предложением Союз российских пивоваров (СРП) направил в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает РИА Новости.
"В целях обеспечения потребностей российской пивоваренной отрасли в солоде и стабилизации цен на пивоваренный ячмень и, следовательно, пиво, просим вас ввести экспортные квоты на ячмень и солод с одновременным существенным повышением экспортных пошлин на данную категорию продукции", – говорится в письме.
В Союзе обратили внимание на "беспрецедентный рост цен на пивоваренный солод", который составил 30–50% по сравнению с январем текущего года. Там полагают, что это связано с неурожаем культуры в Европе и пожарами в Турции, что привело к активизации экспорта из России, и, как следствие, угрозе ее дефицита на внутреннем рынке. Так, по состоянию на 30 августа текущего года, было собрано 15,9 миллиона тонн ячменя, что примерно на два миллиона меньше, чем за тот же период годом ранее.
Представители СРП предупреждают, что если ситуация с солодом продолжит усугубляться, то это приведет к подорожанию пивной продукции, его дефициту на рынке, а также к снижению акцизных поступлений в бюджеты регионов.
Ранее стало известно, что средняя цена разливного пива в России за год увеличилась на 9%. Например в Москве литр "пенного" в среднем обойдется в 214 рублей. Это самый высокий показатель по стране. Дешевле всего покупать пиво в Воронежской области, где оно стоит 73 рубля.
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