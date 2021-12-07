Россиянам рассказали о способах экономии на покупках в супермаркете

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Руководитель направления карточных продуктов ЮMoney Андрей Васильев рассказал, как можно сэкономить на покупках в супермаркетах.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо пользоваться программами лояльности в том магазине, где чаще всего человек совершает покупки.

"Как правило, через такие программы лояльности ретейлеры пытаются установить связь с клиентом и мотивируют его покупать больше. Для этого покупателю отправляют пуш-уведомления и письма с информацией о скидках", – приводит слова Васильева РИА Новости.

Он подчеркнул, что большинство программ лояльности работают по простой и понятной схеме: чем чаще покупатель использует карту в супермаркете, тем больше баллов он накопит. С их помощью в дальнейшем можно будет оплатить какую-либо покупку целиком или ее часть.

Для того чтобы получать больше бонусов и гарантированно экономить от 5% в месяц, следует обратить внимание на кобрендинговые банковские карты, добавил эксперт.

"Это результат эволюции привычных приложений магазинов. Такие карты объединяют в себе преимущества программы лояльности ретейлера и функционал банковской карты, что позволяет сэкономить больше", – добавил специалист.

Еще один способ экономить на покупке продуктов – использовать скидки по подписке. Оформить ее предлагают некоторые маркетплейсы, крупные ретейлеры и экосистемы. Она предполагает бесплатную доставку и постоянные скидки, подписчикам обычно доступно больше выгодных предложений, чем на акциях в магазине и распродажах, пояснил Васильев.

Ранее эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский объяснил, как правильно сэкономить на акционных предложениях в супермаркетах. В частности, экономист посоветовал использовать бонусные карты лояльности тех магазинов, в которые человек ходит чаще всего.

Переславский также порекомендовал пользоваться банковскими картами с программой кешбэков. По словам эксперта, это выгодно всем участникам рынка.