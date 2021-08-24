Россиянам рассказали, как правильно экономить на акциях в супермаркете

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Россиянам объяснили, как правильно сэкономить на акционных предложениях в супермаркетах. Об этом рассказал эксперт департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский в интервью агентству "Прайм".

В частности, экономист посоветовал использовать бонусные карты лояльности тех магазинов, в которые человек ходит чаще всего.

"По ним часто можно найти нужные товары с приличными скидками, а накопительная система скидок позволяет списывать баллы за покупки в счет оплаты либо получать дополнительные скидки", – отметил специалист.

Переславский также порекомендовал пользоваться банковскими картами с программой кешбэков. По словам эксперта, это выгодно всем участникам рынка.

Программы кешбэков позволяют банкам получать новых клиентов и прибыль с комиссий и обслуживания карт, объяснил экономист. В свою очередь, продавцы экономят рекламный бюджет, а покупатели получают кешбэк или бонусы.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, как сократить расходы на бензин.

Эксперт выразил мнение, что автомобилистам стоит задуматься об отказе от прежних привычек. В первую очередь он порекомендовал перевести автомобиль на газ.