Автоэксперт перечислил способы сэкономить на дальних поездках

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Водителям назвали способы сэкономить на расходе топлива в дальних поездках. Об этом рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев в интервью агентству "Прайм".
Специалист порекомендовал следить за стилем вождения. В частности, стоит избегать в пути резких ускорений и торможений.
"Для этого необходимо очень нежно работать с педалью газа, исключая амплитудные движения ноги. А для этого необходимо стараться прогнозировать развитие дорожной ситуации", – заявил эксперт.
Для экономии топлива водитель также может воспользоваться особенностями рельефа местности. В частности, на спусках стоит плавно ускоряться, чтобы затем преодолеть подъем с наименьшими потерями. Кроме того, на открытых продуваемых дорогах не нужно сильно давить на газ, лучше дождаться окончания данного участка, а после плавно прибавить скорость, порекомендовал эксперт.
По словам Васильева, водителям машин с механической коробкой передач стоит использовать максимально высокую передачу. Это поможет снизить обороты двигателя и уменьшить расход.
Автоэксперт также напомнил о воздушном мешке при следовании за грузовиком или легковой машиной. В этом случае будут снижаться аэродинамические потери, однако подобные трюки в реальной жизни опасны, поэтому он посоветовал держать дистанцию.
Ранее экономический эксперт Роман Алеев дал совет, как меньше платить за бензин. Он напомнил, что технически исправный автомобиль расходует меньше топлива.
До этого эксперты журнала "За рулем" дали советы по уменьшению расхода топлива при езде на автомобиле в холодное время года.
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