Эксперт дал совет, как меньше платить за бензин

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В условиях постоянного роста цен на бензин автомобилистам необходимо соблюдать несколько правил, чтобы снизить траты на него, заявил экономический эксперт Роман Алеев. Об этом сообщает "Прайм".

По его словам, прежде всего следует помнить, что технически исправный автомобиль расходует меньше топлива. Для этого необходимо заправляться только на надежных заправочных станциях и своевременно менять воздушные фильтры.

"Не забывайте следить за давлением шин: чем меньше они накачаны, тем выше нагрузка на двигатель, а он в свою очередь потребляет много топлива", – пояснил Алеев.

Также на расход топлива влияет и вес машины – чем он меньше, тем меньше расход бензина. Поэтому для снижения расходов необходимо разгружать забитый багажник и снимать багажник на крыше.

Ранее в Минэнерго заявили, что увеличение мировых цен на нефть и летний спрос не приведут к дефициту или подорожанию бензина летом. В министерстве уточнили, что рост оптовых цен не является критичным и может быть сдержан корректировкой демпфирующего механизма.