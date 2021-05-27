В Минэнерго исключили дефицит и подорожание бензина летом

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Увеличение мировых цен на нефть и летний спрос оказывают давление на внутренний рынок топлива РФ, однако это не приведет к дефициту или подорожанию бензина летом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минэнерго.

В министерстве уточнили, что рост оптовых цен не является критичным и может быть сдержан корректировкой демпфирующего механизма.

"В текущих макроэкономических условиях это сохранило выгодность поставок топлива на внутренний рынок для нефтяных компаний, исключает дефицит топлива на внутреннем рынке в летний период, а также изменение конечных розничных цен на бензин на АЗС выше динамики инфляции", – говорится в сообщении.

В Минэнерго напомнили, что в апреле текущего года, согласно данным Росстата, производители снизили оптовые цены на бензин на 0,2%, при этом динамика изменения средних потребительских цен на топливо не превышала 0,5% по сравнению с мартом, что находилось в пределах рамок инфляции.

В конце апреля Минэнерго опубликовало проект постановления правительства о возможном ограничении экспорта нефтепродуктов. Предлагалось внести 13 наименований нефтепродуктов в список товаров, которые являются существенно важными для внутреннего рынка России и в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта.

Вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что таким образом в периоды пикового спроса ситуацию на внутреннем рынке удастся держать под контролем, избегая значительного повышения цен на топливо, как это было ранее.