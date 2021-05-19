Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов за баррель

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Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 66 долларов за баррель и составила 65,8 доллара. Снижение произошло на 4,24 процента. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 17:30 по московскому времени.

После этого падение продолжилось. Уже через 12 минут цена торговалась на отметке 65,35 доллара за баррель.

Уточняется, что ранее цена была ниже 66 долларов 28 апреля.

В начале мая цена нефти Brent превысила 69 долларов за баррель. Такой показатель отмечался впервые с 15 марта.

