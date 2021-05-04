Цена нефти Brent достигла 69 долларов за баррель

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Цена нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE) превысила 69 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По информации на 13:56 по московскому времени, нефть марки Brent прибавила в стоимости 2,19% и укрепилась на отметке 69,04 доллара за баррель. Такой показатель отмечается впервые с 15 марта.

Ранее аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie заявили, что к 2050 году стоимость барреля нефти может снизиться до 10 долларов, если цели Парижского соглашения будут достигнуты и мир перейдет на электроэнергию.

По их подсчетам, к середине века спрос на нефть может упасть на 70% по сравнению с нынешним. Начало падения, по их прогнозам, произойдет уже в 2023 году, а дальше его темпы лишь ускорятся.