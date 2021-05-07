Эксперт рассказал, когда лучше покупать валюту

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Покупка долларов, пока курс держится в районе 70–75 рублей, вполне разумная идея. Таким мнением с агентством "Прайм" поделился создатель инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко.

Он отметил, что сейчас инфляция в рублях значительно выше, чем в долларах, что нивелирует все риски от колебаний курса валюты. Кроме того, на стоимость рубля обычно влияет нефть и геополитика. Клопенко напомнил о решении ОПЕК не повышать добычу энергоносителя, а также заметил, что мировая экономика постепенно восстанавливается.

"Все это будет держать летом стоимость на нефть в диапазоне 60–70 долларов за баррель – и это хорошо для рубля", – сказал эксперт.

Что касается геополитики, Клопенко заметил, что на фоне небольшого потепления в отношениях между Россией и США рубль смог укрепиться после падения в результате недавних американских санкций. Однако укрепление до отметки ниже 70 рублей за доллар вряд ли возможно, заметил он.

Ранее другой эксперт высказался о перспективах курса рубля. По мнению сотрудника CMS Institute Николая Переславского, никаких влияющих на его курс российской валюты событий произойти не должно. Он также добавил, что обвалиться могут валюты стран со сложной эпидемиологической ситуацией.

