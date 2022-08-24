Диетолог заявила, что употребление чипсов может привести к слабоумию

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Технология приготовления чипсов вызывает образование в продукте канцерогенов, которые разрушают сердечно-сосудистую систему и оказывают негативное влияние на умственные способности человека, а также провоцируют преждевременное старение. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" сообщила диетолог Елена Соломатина.

"В чипсах не просто пустые калории, как в белой муке, там еще есть конечные продукты гликирования, когда белки слипаются. Раннее старение, которое проявляется морщинами на коже, раннее одряхление организма – это результат обжаривания чипсов в масле", – сказала она.

Специалист отметила, что масло, на котором жарят картофель, не всегда меняется после первой партии. Это и провоцирует образование канцерогенов в чипсах.

По ее словам, есть чипсы можно не чаще одного раза в месяц. Лучше всего, считает эксперт, приготовить жареный картофель в домашних условиях на подсолнечном или оливковом масле. Его необходимо менять после каждом партии.

Однако даже при таком способе приготовления от чипсов стоит отказаться. Продукт будет полезнее заменить на фруктовые или овощные слайсы, заключила эксперт.

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