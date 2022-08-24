Диетолог сравнила полезные свойства дыни и арбуза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

И дыня, и арбуз обладают множеством полезных для организма свойств. В частности, оба плода богаты антиоксидантами, заявила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По ее словам, однозначно сказать, какой из плодов полезнее, нельзя, поскольку они полезны по-своему.

"В арбузе есть ликопин – красный цвет плода обусловлен именно этим пигментом. Это мощный антиоксидант, который защищает наш организм от преждевременного старения, полезен для сердечно-сосудистой системы, препятствует развитию онкологических заболеваний, снимает воспаления. В дыне же в четыре раза больше витамина С, а это тоже антиоксидант, который обладает антивозрастным эффектом и противостоит разрушительному действию свободных радикалов", – сказала Соломатина.

Она пояснила, что желтый цвет дыни объясняется высоким содержанием бета-каротина, который является антиоксидантом и предшественником витамина А. По словам Соломатиной, чем насыщеннее желтый цвет дыни, тем в ней больше бета-каротина. Помимо этого, арбуз и дыня обладают тонизирующими свойствами.

"В арбузе есть цитруллин – это аминокислота, которая иногда продается в виде БАДа и используется спортсменами. Она повышает выносливость, улучшает кровоток, сохраняет мышцы от разрушения, поэтому арбуз является тоником. В дыне же есть вещества, которые способствуют выработке серотонина, гормона удовольствия", – рассказала эксперт.

Соломатина напомнила, что серотонин является нейромедиатором, который дает тонизирующий эффект и предохраняет от хандры. Также в дыне и арбузе содержится большое количество калия и магния.

"Калий защищает наше сердце, а магний расслабляет сосудистую стенку, не давая повышаться давлению, он также необходим для нормальной работы нашей костной системы", – пояснила Соломатина.

Тем не менее дыня и арбуз имеют и побочные эффекты, отметила она. Так, из-за большого содержания воды арбуз обладает мочегонным действием, а дыня – послабляющим из-за мягкой клетчатки.

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