Диетолог рассказала, кому полезно пить пиво

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Пиво вредно для здоровья, поскольку оно вызывает зависимость и приводит к набору лишнего веса, однако иногда этот алкогольный напиток может быть полезен женщинам, рассказала врач-диетолог Ольга Перевалова.

"Дело в том, что в пиве содержится много фитоэстрогенов, что очень полезно для женского здоровья. При ПМС происходит дисбаланс женских гормонов, а пиво гармонизирует ситуацию. В итоге пиво женщинам иногда полезно, в отличие от мужчин, для которых оно всегда вредно", – сказала она в интервью радио Sputnik.

При этом диетолог подчеркнула, несмотря на такой положительный эффект, употреблять пиво регулярно нельзя, так как это может привести к ухудшению общего состояния здоровья и алкоголизму. Кроме того, из-за чрезмерного употребления данного напитка в кишечнике может вырасти грибковая флора, которая начнет постоянно требовать продукты, вызывающие брожение.

Ранее диетолог Серена Пун рассказала, что при умеренном употреблении пиво может стать источником полезных для организма антиоксидантов. По ее словам, злаки, из которых производят пенный напиток, содержат полифенолы, а хмель и ячменный солод включают в состав галловую кислоту, кверцетин и эпикатехин.

