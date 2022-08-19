"Пивной" живот на бутылках смотивирует на отказ от алкоголя – депутат

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Изображение "пивного" живота на таре могло бы мотивировать людей на отказ употреблять алкоголь. Таким мнением поделилась зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в разговоре с Москвой 24.

Ранее в ЛДПР рассказали о подготовке законопроекта, который обяжет производителей наносить на спиртное изображения с последствиями его употребления. Это может коснуться как крепких напитков, так и пива. Подобная инициатива уже выносилась на рассмотрение, но не получила думское большинство, напомнили в ЛДПР.

Соломатина подчеркнула, что устрашающие изображения на пачках сигарет действительно помогли части населения отказаться от вредной привычки. Аналогичный подход с алкоголем может принести тот же результат, считает она.

"Наверное, если те, кто и так не злоупотреблял, будут видеть, что человеческому организму от этого точно лучше не станет – на кого-то это подействует. Любая мера воздействия хороша, но в комплексе. Нужно воспитывать с детства отвращение к алкоголю, говорить, что это плохо. Показывать, что происходит с организмом", – сказала парламентарий.

О последствиях злоупотребления пива также необходимо напоминать населению, убеждена Соломатина. "Пивной алкоголизм наступает еще быстрее, чем от употребления более крепких напитков. Пиво пьют литрами, и считается: "Ну что, ничего тут такого нет", – объяснила собеседница.





Татьяна Соломатина зампред комитета Госдумы по охране здоровья Я бы на пиве показывала мужские "пивные" животы как страшную картинку. Пиво – это дрожжевой состав в той или иной степени. Когда его употребляют каждый день, и не одну бутылочку, происходят такие изменения в организме.

"Мужские "пивные" животы ни к чему хорошему не приводят. Очень быстро наступают проблемы с обменом веществ в печени. Это и развитие сердечно-сосудистых заболеваний, что приводит к инфарктам, инсультам, ишемической болезни сердца и так далее", – предупреждает она.

Соломатина также пояснила, что ранее подобный законопроект не получил поддержки депутатов скорее с точки зрения экономической целесообразности, ведь "любая дополнительная вещь на этикетке ведет к удорожанию продукции".

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила с предложением поднять возраст продажи алкоголя до 21 года. По ее мнению, это уместно для борьбы с алкоголизмом в России. В то же время парламентарий выступила против бездумных запретов, так как они привлекают дополнительное внимание к спиртному.

