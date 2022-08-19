"Пивной" живот на бутылках смотивирует на отказ от алкоголя – депутат

Фото: depositphotos/maroti
Изображение "пивного" живота на таре могло бы мотивировать людей на отказ употреблять алкоголь. Таким мнением поделилась зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина в разговоре с Москвой 24.
Ранее в ЛДПР рассказали о подготовке законопроекта, который обяжет производителей наносить на спиртное изображения с последствиями его употребления. Это может коснуться как крепких напитков, так и пива. Подобная инициатива уже выносилась на рассмотрение, но не получила думское большинство, напомнили в ЛДПР.
Соломатина подчеркнула, что устрашающие изображения на пачках сигарет действительно помогли части населения отказаться от вредной привычки. Аналогичный подход с алкоголем может принести тот же результат, считает она.
"Наверное, если те, кто и так не злоупотреблял, будут видеть, что человеческому организму от этого точно лучше не станет – на кого-то это подействует. Любая мера воздействия хороша, но в комплексе. Нужно воспитывать с детства отвращение к алкоголю, говорить, что это плохо. Показывать, что происходит с организмом", – сказала парламентарий.
О последствиях злоупотребления пива также необходимо напоминать населению, убеждена Соломатина. "Пивной алкоголизм наступает еще быстрее, чем от употребления более крепких напитков. Пиво пьют литрами, и считается: "Ну что, ничего тут такого нет", – объяснила собеседница.
"Мужские "пивные" животы ни к чему хорошему не приводят. Очень быстро наступают проблемы с обменом веществ в печени. Это и развитие сердечно-сосудистых заболеваний, что приводит к инфарктам, инсультам, ишемической болезни сердца и так далее", – предупреждает она.
Соломатина также пояснила, что ранее подобный законопроект не получил поддержки депутатов скорее с точки зрения экономической целесообразности, ведь "любая дополнительная вещь на этикетке ведет к удорожанию продукции".
Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб выступила с предложением поднять возраст продажи алкоголя до 21 года. По ее мнению, это уместно для борьбы с алкоголизмом в России. В то же время парламентарий выступила против бездумных запретов, так как они привлекают дополнительное внимание к спиртному.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: