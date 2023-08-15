УФАС проверит рекламу мухоморов на автомобиле в Челябинске

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В Челябинске местные граждане написали жалобу на водителя машины, на которой сделали рекламу галлюциногенных препаратов. Об этом в телеграм-канале рассказали представители регионального Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Как утверждают общественники, местные жители все чаще видят на улицах машину Renault с рекламой употребления красного мухомора.

"Яркая, красочная реклама сразу привлекает взгляды прохожих. Но для них и написан номер телефона", – сказано в заявлении.

После этого ОНФ решил отправить жалобу в управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС), чтобы они вынесли правовую оценку рекламе. При этом общественники также направили заявление в прокуратуру с требованием проверить законность коммерческой деятельности водителя Renault.

"Обращение поступило, направлено специалистам для изучения на предмет наличия признаков нарушения Закона о рекламе. В случае установления нарушения Закона о рекламе будет выдано предписание о прекращении ее распространения", – отметили в ведомстве.

Красный мухомор – самый известный представитель ядовитых грибов. В нем есть несколько токсических соединений, часть из которых имеет психотропный эффект. Одним из таких веществ является иботеновая кислота, которая может спровоцировать гибель клеток мозга, чем и объясняется ее галлюциногенный эффект.

Ранее депутата Заксобрания Красноярского края Дениса Терехова доставилив больницу. Врачи обнаружили у него отравление мухоморами. Его привезли в столичную токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского в 02:00 в ночь на 7 марта.

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