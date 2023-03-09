Врач рассказал, почему красноярский депутат мог отравиться БАДом с мухомором

Депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов приобрел в Москве биодобавку с мухоморами для сна. После употребления препарата он был доставлен в отделение реанимации НИИ имени Склифосовского. Рассказываем подробности и разбираемся, представляют ли опасность для здоровья БАДы с ядовитыми грибами в составе.



Обычная биодобавка?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

О госпитализации депутата Заксобрания Красноярского края Дениса Терехова в Москве стало известно 7 марта. СМИ сообщили, что он якобы отравился мухоморами. В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского рассказали РИА Новости, что пациента в тяжелом состоянии поместили в токсикологическую реанимацию.

При этом вечером того же дня депутат записал шуточное видеопослание для своего телеграм-канала, в котором рассказал, что "жив-здоров". Позднее он также опубликовал пост с подробностями произошедшего.





Денис Терехов депутат Заксобрания Красноярского края Я совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАДов обычную биодобавку для сна. Когда ты летаешь два раза в неделю туда-обратно, сон нарушается. Да, в ней в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается где угодно.

Терехов предположил, что принял больше капсул, чем следует. Он также не исключил, что виной всему могло стать двухнедельное голодание или "банальная непереносимость" содержащихся в мухоморе веществ.

Депутат отметил, что после употребления биодобавки уснул, но во сне вел себя тревожно. "Моя невеста Елена Миличихина испугалась и вызвала скорую. Они услышали "добавка с мухомором" и сразу начали "паковать", – написал Терехов.





Денис Терехов депутат Заксобрания Красноярского края В 8 утра я проснулся в реанимации Склифа, в 9 пошевелил пальцем, в 10 готов был отжаться 100 раз. И хотел ехать на работу. Но мне пришлось пробыть там формальные часы.

Депутат добавил, что у него осталось много вопросов к медикам, которые, по его мнению, разгласили медицинскую тайну и персональные данные парламентария в СМИ.



Опасные вещества

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Психиатр-нарколог, главный врач клиники Василий Шуров рассказал Москве 24, что биодобавки с мухоморами в лучшем случае бесполезны, а в худшем – могут нанести серьезный вред здоровью. Он призвал ни в коем случае не заниматься самолечением и не употреблять БАДы с ядовитыми грибами в составе.





Василий Шуров психиатр-нарколог, главный врач клиники Мухомор содержит опасное токсическое вещество – алкалоид мускарин. Его передозировка может привести к тяжелому отравлению с нарушением всех функций организма. Другое токсичное вещество в мухоморе – иботеновая кислота. Именно она вызывает возбуждение в головном мозге с галлюцинациями.

В отличие от лекарственных препаратов, биологически активные добавки проходят гораздо менее строгий контроль на безопасность, подчеркивает специалист. "Концентрация токсических веществ в разных мухоморах может быть совершенно разная в зависимости от условий, в которых они росли, как собирались и сушились. В итоге все это укладывают в капсулу без каких-либо клинических испытаний", – говорит врач.

В свою очередь, психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал Москве 24, что более распространены случаи отравления не БАДами, а непосредственно ядовитыми грибами, которые используют в качестве доступных галлюциногенов. "При отравлении некоторыми мухоморами и поганками у пациента будут выраженные галлюцинации, бред. Необходимо немедленно вызывать скорую помощь. И как можно скорее постараться вызвать рвоту, пока яд не успел впитаться в организм", – добавил врач.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил Роспотребнадзор проверить ситуацию с распространением в продаже "чудодейственных" сушеных ядовитых грибов. "Необходимо определить источники распространения, в том числе и в молодежной среде, и оперативно принять меры для пресечения новой угрозы", – заявил он.

По словам парламентария, в РФ растет популярность так называемого мухоморного микродозинга. Речь идет о потреблении ядовитых грибов ради "новых ощущений". Хамзаев обратил внимание, что соответствующая продукция открыто продается в ресторанах, барах и интернете. При этом информация о безопасности "чудодейственных сушеных грибов" не соответствует действительности, заключил он.

