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09 марта, 17:22

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Врач рассказал, почему красноярский депутат мог отравиться БАДом с мухомором

"В лучшем случае бесполезны". Чем опасны БАДы с мухоморами

Депутат Заксобрания Красноярского края Денис Терехов приобрел в Москве биодобавку с мухоморами для сна. После употребления препарата он был доставлен в отделение реанимации НИИ имени Склифосовского. Рассказываем подробности и разбираемся, представляют ли опасность для здоровья БАДы с ядовитыми грибами в составе.

Обычная биодобавка?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

О госпитализации депутата Заксобрания Красноярского края Дениса Терехова в Москве стало известно 7 марта. СМИ сообщили, что он якобы отравился мухоморами. В НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского рассказали РИА Новости, что пациента в тяжелом состоянии поместили в токсикологическую реанимацию.

При этом вечером того же дня депутат записал шуточное видеопослание для своего телеграм-канала, в котором рассказал, что "жив-здоров". Позднее он также опубликовал пост с подробностями произошедшего.

Я совершенно легально приобрел на Даниловском рынке в магазине БАДов обычную биодобавку для сна. Когда ты летаешь два раза в неделю туда-обратно, сон нарушается. Да, в ней в составе прочих трав был мухомор, который, кстати, не запрещен и свободно продается где угодно.
Денис Терехов
депутат Заксобрания Красноярского края

Терехов предположил, что принял больше капсул, чем следует. Он также не исключил, что виной всему могло стать двухнедельное голодание или "банальная непереносимость" содержащихся в мухоморе веществ.

Депутат отметил, что после употребления биодобавки уснул, но во сне вел себя тревожно. "Моя невеста Елена Миличихина испугалась и вызвала скорую. Они услышали "добавка с мухомором" и сразу начали "паковать", – написал Терехов.

В 8 утра я проснулся в реанимации Склифа, в 9 пошевелил пальцем, в 10 готов был отжаться 100 раз. И хотел ехать на работу. Но мне пришлось пробыть там формальные часы.
Денис Терехов
депутат Заксобрания Красноярского края

Депутат добавил, что у него осталось много вопросов к медикам, которые, по его мнению, разгласили медицинскую тайну и персональные данные парламентария в СМИ.

Опасные вещества

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Психиатр-нарколог, главный врач клиники Василий Шуров рассказал Москве 24, что биодобавки с мухоморами в лучшем случае бесполезны, а в худшем – могут нанести серьезный вред здоровью. Он призвал ни в коем случае не заниматься самолечением и не употреблять БАДы с ядовитыми грибами в составе.

Мухомор содержит опасное токсическое вещество – алкалоид мускарин. Его передозировка может привести к тяжелому отравлению с нарушением всех функций организма. Другое токсичное вещество в мухоморе – иботеновая кислота. Именно она вызывает возбуждение в головном мозге с галлюцинациями.
Василий Шуров
психиатр-нарколог, главный врач клиники

В отличие от лекарственных препаратов, биологически активные добавки проходят гораздо менее строгий контроль на безопасность, подчеркивает специалист. "Концентрация токсических веществ в разных мухоморах может быть совершенно разная в зависимости от условий, в которых они росли, как собирались и сушились. В итоге все это укладывают в капсулу без каких-либо клинических испытаний", – говорит врач.

В свою очередь, психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал Москве 24, что более распространены случаи отравления не БАДами, а непосредственно ядовитыми грибами, которые используют в качестве доступных галлюциногенов. "При отравлении некоторыми мухоморами и поганками у пациента будут выраженные галлюцинации, бред. Необходимо немедленно вызывать скорую помощь. И как можно скорее постараться вызвать рвоту, пока яд не успел впитаться в организм", – добавил врач.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев попросил Роспотребнадзор проверить ситуацию с распространением в продаже "чудодейственных" сушеных ядовитых грибов. "Необходимо определить источники распространения, в том числе и в молодежной среде, и оперативно принять меры для пресечения новой угрозы", – заявил он.

По словам парламентария, в РФ растет популярность так называемого мухоморного микродозинга. Речь идет о потреблении ядовитых грибов ради "новых ощущений". Хамзаев обратил внимание, что соответствующая продукция открыто продается в ресторанах, барах и интернете. При этом информация о безопасности "чудодейственных сушеных грибов" не соответствует действительности, заключил он.

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