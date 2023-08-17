В России участились случаи отравлений мухоморами

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В России участились случаи тяжелых отравлений красными мухоморами. В связи с этим Роспотребнадзор предупреждает людей об опасности гриба. Об этом рассказали в РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По информации ведомства, употребление красного мухомора в пищу может нанести вред здоровью человека.

При этом Роспотребнадзор занимается блокировкой сайтов, связанных с этим опасным грибом. Например, в Оренбургской области ведомство направило иск на блокировку ссылок на продукцию, произведенную на основе мухоморов. В результате иск приняли в суде, и ссылки заблокировали. Однако организация снова начала продавать уже по новым ссылкам товары, в составе которых были ядовитые грибы. Поэтому Роспотребнадзор передал заявление в суд с просьбой полностью заблокировать сайт.

Ранее в Челябинске местные граждане подали жалобу на водителя машины, на которой сделали рекламу галлюциногенных препаратов. Представители регионального Общероссийского народного фронта утверждают, что люди все чаще видят на улицах машину Renault с рекламой употребления красного мухомора.

"Безопасность": грибы