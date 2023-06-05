Летний грибной сезон начался в Подмосковье

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Первые летние дожди прошли в Московской области, после них в лесах начался сезон грибов. Об этом на своем сайте сообщает комитет лесного хозяйства Подмосковья.

"Традиционно первыми начинают радовать грибников леса на юге, западе, юго-востоке и востоке области. Позже грибы появятся на севере и северо-западе. Уже сейчас можно найти подберезовики, подосиновики, свинушки, серно-желтые трутовики и летние опята. К концу июня, при благоприятных условиях, ожидается появление первых и благородных грибов", – сказал председатель комитета Олег Баженов.

Ведомство предупредило, что грибникам следует выбирать урожайный маршрут и собирать только знакомые грибы, а также помнить о накапливании в них большого количества тяжелых металлов. Москвичей также предостерегли от собирания грибов у дорог.

Комитет напомнил, что существуют опасные грибы-двойники, которые способны копировать съедобные грибы. Специалисты посоветовали внимательно следить за опятами, поскольку их трудно отличить от ядовитой галерины окаймленной, в которой присутствуют токсины.

"Важно при сборе грибов – не заблудиться. Для этого нужно соблюдать простые правила: перед выходом в лес посмотреть карту и изучить местность, чтобы знать, какие объекты и где расположены", – указал комитет.

Также россиянам порекомендовали предупредить близких о своем походе, полностью зарядить телефон, взять с собой воду и спички.

Ранее сообщалось, что первые подберезовики, подосиновики и маслята появились в Подмосковье. Сезон грибов стартовал в Подмосковье 7 апреля. Тогда в лесу заметили сморчки и строчки.

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