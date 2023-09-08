Пострадавшая рассказала об отравлении шаурмой в Курской области

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После употребления шаурмы, купленной во Льгове Курской области, женщине стало плохо примерно через два часа. Об этом рассказала одна из пострадавших, сообщает телеканал "360".

По словам пострадавшей покупательницы, она купила шаурму для себя и коллег на обед.

"Стало воздуха не хватать, затошнило, голова закружилась", – рассказала женщина.

Она уточнила, что ее коллеги также почувствовали ухудшение самочувствия. На следующий день женщина пришла в торговую точку с требованием вернуть деньги за покупку. Она добавила, что ларек с фастфудом продолжал работать, несмотря на то что уже стало известно об отравлении людей.

Женщина отметила, что в этой торговой точке многие покупали еду. Кроме того, в обеденный перерыв там стояла очередь.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили, что ПЦР-тестирование у пострадавших выявило токсикоинфекцию, причиной который послужил стафилококк.

Ведомство обнаружило большое количество грубых нарушений санитарного законодательства. В торговой точке отсутствуют документы на сырье, условия для соблюдений дезинфекционного режима. После инцидента торговая точка будет внесена в список плановых проверок Роспотребнадзора.

В ночь на 7 сентября было зафиксировано несколько вызовов бригады скорой помощи во Льгове. Жители города обращались к медикам с симптомами острой кишечной инфекции. Позже одна из пострадавших при массовом отравлении шаурмой скончалась от инфекционно-токсического шока.

Позже в региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что число отравившихся шаурмой во Льгове увеличилось до 22 человек. В ведомстве отметили, что деятельность павильона "Шаурма на Гагарина", где продавали испорченное блюдо, приостановили.



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