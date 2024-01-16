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16 января, 15:02

Происшествия

Число погибших из-за взрыва в мебельном цеху в Баку увеличилось до 8 человек

Фото: телеграм-канал Readovka

Число погибших из-за взрыва и пожара в мебельном цеху в Бинагадинском районе Баку увеличилось до 8 человек. Об этом со ссылкой на местное МЧС сообщает "Интерфакс".

Подчеркивается, что из-под завалов извлекли тело еще одного погибшего. Ранения в результате инцидента получили 24 человека.

О произошедшем стало известно днем в понедельник, 15 января. На тот момент сообщалось лишь о двух погибших после взрыва и последовавшего за ним пожара.

После в Генпрокуратуре Азербайджана заявили, что число жертв увеличилось до шести. Возгорание удалось полностью ликвидировать.

Позже число жертв увеличилось до семи, так как спасатели обнаружили под завалами тело еще одного погибшего. Полиция расследует причины случившегося.

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