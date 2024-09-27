Четыре человека пострадали при взрыве АЗС в Дагестане

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Четыре человека пострадали в результате взрыва АЗС в Дагестане, пишет пресс-служба регионального Минздрава.

"Сейчас они транспортируются в больницу, состояние их средней степени тяжести", – говорится в сообщении.

Уточняется, что у пострадавших осколочные ранения и ожоги. Экстренное совещание по поводу инцидента должно пройти уже в ближайшее время, заявило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.

Взрыв произошел на АЗС в пригороде Махачкалы 27 сентября. В результате ЧП погибли 4 человека, включая одного ребенка.

