27 сентября, 18:41Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве АЗС в Дагестане
"Сейчас они транспортируются в больницу, состояние их средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
Уточняется, что у пострадавших осколочные ранения и ожоги. Экстренное совещание по поводу инцидента должно пройти уже в ближайшее время, заявило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского кабмина.
Взрыв произошел на АЗС в пригороде Махачкалы 27 сентября. В результате ЧП погибли 4 человека, включая одного ребенка.