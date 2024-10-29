Кадыров заявил о жертвах среди пленных военных ВСУ при атаке на здание РУС

Фото: телеграм-канал "Подъём"

В результате атаки беспилотников на Российский университет спецназа (РУС) им. Владимира Путина в Гудермесе есть жертвы среди украинских пленных. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. НО! Они имеются среди украинских пленных", – написал он.

Глава Чечни уточнил, что на каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе они были и на территории РУС. Он подчеркнул, что пытаясь навредить Чечне, Киев лишь погубил своих же солдат.

Кадыров также отметил, что учебный центр был выбран целью атаки, так как является "кузницей высокоэффективных бойцов, которые успешно применяют навыки на сложнейших участках фронта". Глава Чечни пообещал жесткое возмездие за данную атаку.

Беспилотник ВСУ атаковал с воздуха территорию Российского университета спецназа в Гудермесе в 06:30 29 октября. По словам Кадырова, в результате атаки загорелась крыша пустующего здания возле университета.

Деятельность учебного заведения не была остановлена. Службы продолжили работать в штатном режиме. Тогда о пострадавших не сообщалось.