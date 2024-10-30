30 октября, 18:49Политика
Кадыров назвал удар по Генштабу ВСУ ответом на атаку дрона в Чечне
Фото: телеграм-канал Kadyrov_95
Удары по центру управления беспилотниками Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве являются возмездием за атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале.
"В 04:00 и в 05:30 ВКС МО России нанесли два удара "Геранями" по центру управления беспилотными системами Генштаба ВСУ в Киеве. Именно из этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник (29 октября 2024 года. – Прим. ред.) в Гудермес", – говорится в его публикации.
Украинский беспилотник атаковал с воздуха территорию РУС в Гудермесе в 06:30 29 октября. Кадыров заявил, что в результате удара загорелась крыша пустующего здания возле университета. Деятельность учреждения не приостанавливалась, службы продолжили работать в обычном режиме.
Из-за случившейся атаки были жертвы среди украинских пленных. Кадыров уточнил, что на каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 пленных, в том числе они были и на территории РУС. Он подчеркнул, что в попытке навредить Чечне Украина лишь погубила своих солдат.
РУС был выбран целью атаки, поскольку является "кузницей высокоэффективных бойцов, которые успешно применяют навыки на сложнейших участках фронта", добавил глава Чечни.
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