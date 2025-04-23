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Сотни отставных французских военных, включая свыше двадцати генералов, направили главам обеих палат парламента Франции письмо, в котором потребовали раскрыть все данные о нахождении военнослужащих Франции на территории Украины и обеспечить голосование по вопросу их дальнейшей службы там. Об этом заявил в эфире местного радио глава ассоциации Place d'Armes и экс-капитан жандармерии Жан-Пьер Фабре-Бернадак.

Ассоциация поддержала призыв военных и опубликовала его на своем сайте, где можно подписаться под ним. Фабре-Бернадак рассказал, что за два дня после публикации письмо поддержали более 9 тысяч человек.

В документе также обращается внимание на то, что договор Франции и Украины о финансовой и военной поддержке Киева на 3 миллиарда евро от февраля 2024 года так и не был ратифицирован парламентом, хотя этого требует французская конституция.

"Отсутствие регулярной ратификации парламентом ставит вопрос о законности поставок оружия из французских армейских запасов на Украину для использования против России, с которой наша страна не находится в состоянии войны", – приводит ТАСС фрагмент из письма.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявлял, что Евросоюз делает все, чтобы помешать миру на Украине. По его словам, страны ЕС подталкивают лидера Украины Владимира Зеленского к бескомпромиссной позиции.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что Франция и Великобритания разрабатывают условия военной интервенции в Одессу, речь о которой шла на встрече глав генштабов западных стран в Киеве.