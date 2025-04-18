Политик Филиппо: представители Трампа унизили Макрона на переговорах в Париже

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Американские переговорщики унизили президента Франции Эммануэля Макрона во время переговоров в Париже. Об этом на своей странице в соцсети Х рассказал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

По словам чиновника, сразу двое представителей президента США Дональда Трампа преподали Макрону "урок мира".

Переговоры с участием США, Великобритании, Франции, Германии и Украины прошли в Париже 17 апреля. Американский Госдепартамент назвал встречу обнадеживающей. Итоги заседания были переданы главе российского МИД Сергею Лаврову.

В свою очередь, присутствовавший на встрече госсекретарь США Марко Рубио позитивно оценил диалог с представителями Украины, добавив, что переговоры с делегатами от Великобритании, Франции и Германии также прошли конструктивно.