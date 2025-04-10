Захарова объяснила слова Макрона перепадами давления

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Противоречивые высказывания французского президента Эммануэля Макрона могут быть вызваны перепадами атмосферного давления. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "Интервью" для телеканала Москва 24.

"Заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы – не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение, что-то поднимает. Мне кажется, есть какая-то взаимосвязь с чем-то, она просто еще не выявлена", – отметила Захарова.

Представитель МИД напомнила, что Макрон отчаянно требовал для себя место за столом переговоров по украинскому конфликту. Однако спустя некоторое время он резко сменил свою риторику о ядерном оружии, а также начал угрожать отправкой воинских контингентов на Украину.

"У меня вопрос: надо же как-то определиться? Место за столом переговоров означает нормальность в традиционном понимании этого слова, когда участники переговоров умеют себя вести, умеют слушать, умеют говорить, а не только кричать или диктовать", – подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова рассказала, что Великобритания и Франция разрабатывают условия военной интервенции в Одессу, речь о которой шла на встрече глав генштабов западных стран в Киеве.

По словам дипломата, совещание руководителей генеральных штабов Украины, Великобритании и Франции состоялось 4–5 апреля. Задачей встречи было разработать оперативные планы по размещению миротворческих сил на территории Украины.