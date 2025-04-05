Зеленский: Франция и Британия будут первыми, кто отправит контингент на Украину

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что в случае отправки иностранного контингента на Украину, французские и британские войска будут среди первых. Об этом сообщает РИА Новости.

"Французские войска будут, я уверен абсолютно, будут среди первых, если будет контингент, французские, британские. Они представляют сегодня эту идею, как главные представители европейского контингента. Когда, сколько, не могу сказать", – заявил украинский лидер.

Ранее, 27 марта, президент Франции Эммануэль Макрон после парижского саммита "коалиции желающих" сообщил, что ряд участников коалиции рассматривают возможность отправки на Украину "сил сдерживания".

Макрон ранее заявил, что западные государства будут рассматривать возможность отправки военных в Киев, Львов и Одессу. По его мнению, европейские страны могут развернуть военный контингент на территории Украины без согласия России.

В свою очередь Зеленский сообщал о подготовке важных переговоров с рядом стран, готовых направить военные подразделения на территорию страны. Он подчеркнул, что переговоры будут основаны на детально проработанных предложениях Украины.