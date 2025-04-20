Фото: 123RF/janeuk86

Евросоюз делает все, чтобы помешать миру на Украине. Об этом в беседе с РИА Новости заявил французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Как отметил политик, страны ЕС подталкивают лидера Украины Владимира Зеленского к бескомпромиссной позиции. При этом объявленное Россией перемирие является позитивным шагом вперед.

"Любое перемирие приветствуется, при условии, что оно позволит возобновить диалог для мирных переговоров. К сожалению, ЕС делает все, чтобы помешать этому диалогу, и подталкивает Зеленского занять бескомпромиссную позицию, препятствующую миру", – сказал Филиппо.

По его мнению, освободившаяся от ЕС Франция могла бы способствовать достижению мира.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие 19 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом он также отметил, что войска РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

Позже Зеленский заявил о готовности Киева придерживаться пасхального перемирия. Он подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально, реагируя на действия российской стороны.

Однако, как сообщили в Минобороны РФ, украинские войска после объявления перемирия 444 раза атаковали позиции ВС РФ, а также осуществили 900 ударов с помощью беспилотников.