США одобрили возможную продажу Румынии системы ПВО Patriot на 280 млн долларов

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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Румынии системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot на 280 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Пентагон.

Как указали в ведомстве, поставка отвечает целям внешней политики и национальной безопасности Штатов, поскольку она призвана улучшить безопасность союзника по Североатлантическому альянсу.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон потребовал от Афин передать Украине системы ПВО Patriot, которые были отправлены в Саудовскую Аравию. По данным прессы, Греции сложнее отказать США в просьбе об участии фрегата в операции против хуситов в Аденском заливе, учитывая, что миссия защищает интересы коммерческого судоходства, являющегося важнейшей опорой греческой экономики.

Между тем американский президент Дональд Трамп заявил, что США проводят секретные испытания экспериментальной версии новейшего F-47 уже почти пять лет. Они проходят в рамках реализации программы шестого поколения истребителей ВВС США.

По словам президента США, лайнер станет "самым смертоносным", передовым и мощным в истории, F-47 будет обладать технологией "стелс".

