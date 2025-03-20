AP: Канада ведет переговоры с ЕС о снижении зависимости от США в обороне

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Канада ведет переговоры с Евросоюзом о снижении зависимости от США в оборонной сфере. Об этом сообщает со ссылкой на высокопоставленного представителя канадского правительства сообщает агентство Associated Press.

"Канада ведет переговоры с Евросоюзом о присоединении к усилиям ЕС по устранению зависимости от Соединенных Штатов в сфере безопасности с фокусом на закупку в Европе большего количества оборонного снаряжения, включая истребители", – говорится в публикации.

По данным издания, новый премьер-министр Канады Марк Карни дал поручение министру обороны страны Биллу Блэру пересмотреть закупку американских истребителей F-35, чтобы изучить альтернативные варианты с учетом изменяющейся международной обстановки.

В материале отмечается, что такое решение Карни стало "новым витком в споре двух стран" после введения в начале марта президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на канадский импорт.

Трамп ранее заявлял о желании включить Канаду в состав Соединенных Штатов. По его словам, это приведет к полному урегулированию вопроса тарифов и пошлин, налоги канадцев снизятся, а их безопасность возрастет. Как заявил политик, присоединение Канады к США позволит стать "самой великой и могущественной нации в мире еще больше, лучше и сильнее", а сама Канада будет "важной ее частью".

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли заявляла, что суверенитет страны не подлежит обсуждению и спорам. По ее словам, канадцы нервничают, когда кто-то смеется над суверенитетом их страны. Оттава ждет, что это даже "обсуждать не будут, тем более смеяться", подчеркнула дипломат.