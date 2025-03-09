Bild: ФРГ может разорвать договор с США о покупке 35 истребителей F-35

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Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Германия может разорвать договор с США о приобретении 35 американских истребителей F-35A. Об этом сообщает издание Bild.

Ишингер допустил возможность отказа от покупки истребителей, если Вашингтон встроит в них дистанционный "аварийный выключатель", как это было сделано в пусковых установках реактивных систем залпового огня HIMARS, переданных Украине.

"Если нам придется опасаться того, что США могут поступить с будущими немецкими F-35 так, как они сейчас поступают с Украиной, мы могли бы рассмотреть расторжение договора", – сказал Ишингер.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском пригрозила Вашингтону усилить давление на США. По ее мнению, Германии необходимо вновь применить политику "Zeitenwende" (смена эпохи, поворотный момент), но уже в отношении США. Этот термин был введен канцлером ФРГ Олафом Шольцем после начала специальной военной операции на Украине, когда Берлин в одностороннем порядке заморозил отношения с Москвой.