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21 марта, 19:24

Политика

Трамп рассказал о секретных испытаниях экспериментальной версии истребителя F-47

Фото: 123RF/actionsports

США проводят секретные испытания экспериментальной версии новейшего американского истребителя F-47 уже почти пять лет, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете с главой Пентагона Питом Хегсетом.

Испытания проходят в рамках реализации программы шестого поколения истребителей ВВС США.

"Мы уверены, что он превосходит любые самолеты в мире. Его маневренность, скорость – более двух махов, вооружение и скрытность – такого еще не было", – цитирует Трампа РИА Новости.

По словам президента США, лайнер станет "самым смертоносным", передовым и мощным в истории, F-47 будет обладать технологией "стелс", которая сделает его практически невидимым.

Трамп также отметил, что заказ на поставку самолетов получит компания Boeing, добавив, что конкуренция была "жесткой" и длилась много лет. Производство лайнера уже частично налажено.

Помимо этого, президент подчеркнул, что некоторые союзники США уже проявляют интерес к покупке этих самолетов и, возможно, получат модифицированные версии. Однако даже с ними, по заверению Трампа, США будут сохранять превосходство в воздухе.

Он выразил уверенность, что в случае необходимости враги США не смогут определить, откуда был нанесен удар.

Ранее стало известно, что власти США решили прекратить поддержку оборудования истребителей F-16 на Украине, в том числе передатчиков радиолокационных помех.

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин говорил, что сломанные американские танки стали бесполезными из-за решения Трампа приостановить военную помощь Украине. По его словам, украинские военные полагаются на большое число военной техники США, однако отсутствие даже небольшой детали делает танки бесполезными.

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