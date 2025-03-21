21 марта, 19:24Политика
Трамп рассказал о секретных испытаниях экспериментальной версии истребителя F-47
Фото: 123RF/actionsports
США проводят секретные испытания экспериментальной версии новейшего американского истребителя F-47 уже почти пять лет, заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Овальном кабинете с главой Пентагона Питом Хегсетом.
Испытания проходят в рамках реализации программы шестого поколения истребителей ВВС США.
"Мы уверены, что он превосходит любые самолеты в мире. Его маневренность, скорость – более двух махов, вооружение и скрытность – такого еще не было", – цитирует Трампа РИА Новости.
По словам президента США, лайнер станет "самым смертоносным", передовым и мощным в истории, F-47 будет обладать технологией "стелс", которая сделает его практически невидимым.
Трамп также отметил, что заказ на поставку самолетов получит компания Boeing, добавив, что конкуренция была "жесткой" и длилась много лет. Производство лайнера уже частично налажено.
Помимо этого, президент подчеркнул, что некоторые союзники США уже проявляют интерес к покупке этих самолетов и, возможно, получат модифицированные версии. Однако даже с ними, по заверению Трампа, США будут сохранять превосходство в воздухе.
Он выразил уверенность, что в случае необходимости враги США не смогут определить, откуда был нанесен удар.
Ранее стало известно, что власти США решили прекратить поддержку оборудования истребителей F-16 на Украине, в том числе передатчиков радиолокационных помех.
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин говорил, что сломанные американские танки стали бесполезными из-за решения Трампа приостановить военную помощь Украине. По его словам, украинские военные полагаются на большое число военной техники США, однако отсутствие даже небольшой детали делает танки бесполезными.