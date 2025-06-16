Захарова пошутила над словами канцлера Германии о санкциях против России

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила шуткой в своем телеграм-канале на слова федерального канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что он ожидает принятия решений по санкциям против России на саммите ЕС.

"Он о происходящем в мире узнаёт из прошлогодней газеты, которой набиты летние ботинки?", – написала Захарова.

Еврокомиссия в рамках новых санкций против России хочет ввести ограничения против 70 судов и 22 банков, что приведет к их отключению от международной платежной системы SWIFT.

При этом в МИД РФ также заявили, что Россия предпримет все необходимые меры в ответ на 18-й пакет санкций. РФ будет отстаивать свои интересы и предпримет ответные шаги на действия Евросоюза.