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Заявления главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка о подготовке новых терактов в России стали "явкой с повинной" со стороны представителя международной террористической ячейки. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Ранее Малюк сказал, что СБУ планирует новые теракты против РФ. По его словам, спецслужбы Украины работают над "новыми сюрпризами".

Захарова отметила, что "юристы-правовики" будут давать свою квалификацию подобным заявлениям.

"Но с точки зрения их (сотрудников СБУ. – Прим. ред.) образа действия, то, что они взяли в качестве лекал, – это, безусловно, международные террористические ячейки", – цитирует дипломата ТАСС.

В ходе борьбы за личную власть украинский президент Владимир Зеленский сделал терроризм государственной идеологией киевского режима, отметил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он указал, что глава Украины несет персональную ответственность за теракты, приводящие к гибели мирных жителей.