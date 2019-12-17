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Общество

11:46

В Домодедово пассажирам предложат обнять собак перед вылетом

общество

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Домодедово пассажиры смогут перед вылетом обнять собак-терапевтов для снятия стресса перед полетом. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Отмечается, что в аэропорту с 25 декабря и до конца месяца будут проходить праздничные мероприятия и мастер-классы для детей.

"28 декабря в комнате матери и ребенка пройдет интерактив по росписи пряников, а в общей зоне терминала в третий раз состоится акция с собаками-терапевтами "Обними друга перед полетом", – рассказали в пресс-службе.

Считается, что собаки-терапевты могут снизить уровень стресса пассажиров, которые боятся летать на самолетах.

Также отмечается, что в Домодедово можно будет сфотографироваться у новогодних инсталляций. Детям же будет интересно поучаствовать в тематических мастер-классах.

Ранее был назван день, который окажется наиболее загруженным в московских аэропортах. В этот день в столицу прилетит на 63% больше человек, нежели обычно.

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