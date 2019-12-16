Назван самый загруженный день декабря в столичных аэропортах

Самым загруженным днем для аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга является 30 декабря, сообщает RT со ссылкой на данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Согласно прогнозу, в этот день из Москвы улетят примерно на 63% больше человек, чем в обычный день. При этом прилетят в российскую столицу на 30% больше пассажиров, чем обычно.

По данным аналитиков, из Санкт-Петербурга 30 декабря улетят на 83% больше человек, чем обычно, при этом в город прилетят на 45% больше авиапассажиров.

Кроме того, с железнодорожных вокзалов в этот день уедут в три раза больше пассажиров, чем обычно, а 31 декабря в 3,2 раза увеличится число тех, кто приедет в Москву.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий определили направления, стоимость которых значительно снизилась в преддверии Нового года. В новогодние праздники по России выгоднее всего полететь из Сочи в Ростов-на-Дону.

На 62% подешевели билеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский, на 61% – из Ставрополя в Санкт-Петербург, на 44% – из Сургута в Калининград, на 44% – из Нижневартовска в Санкт-Петербург. Также снизилась цена на билеты из Москвы в Тиват (Черногория), на 45% – из Москвы в Нью-Йорк (США), на 44% – из Москвы в Тирану (Албания).

Аналитики напоминают, что средняя цена на авиабилеты в последнюю неделю декабря всегда оказывается на 30–35% выше, чем в середине месяца. Если отправиться в путешествие через неделю после Нового года, можно сэкономить на стоимости билета до 20%.

