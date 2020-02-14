Россияне отказались от дорогих подарков в День влюбленных

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В России снижается желание тратить большие суммы на подарки в День святого Валентина. Это следует из данных платежной системы "Мир".

По сравнению с 2019 годом тех, кто планировал потратить более 3 тысяч рублей на подарки своей второй половине, стало меньше на 8 процентов. При этом на 10 процентов выросло число тех, кто не планирует отмечать этот праздник с партнером, говорится в исследовании, которые приводит РИА Новости.

Тем не менее 52 процента мужчин планирует дарить цветы, 24 процента – парфюмерию или косметику, 20 процентов – ювелирные украшения или бижутерию. Женщины же для своих возлюбленных приготовят праздничный ужин – так ответили 32 процента, парфюмерию и мужскую косметику – 25 процентов, аксессуары – 13 процентов.

Больше всего празднующих День святого Валентина на Урале – 54 процента, а меньше всего – на Дальнем Востоке, где показатель составил 28 процентов. В Москве отмечать День влюбленных планируют 40 процентов опрошенных. Также 16 процентов жителей столицы планирует потратить на подарок более 5 тысяч рублей.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее показал, что почти половина россиян ищет свою любовь в кругу друзей.