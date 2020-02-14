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Москва 24

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Общество

03:24

Россияне предпочитают искать партнера в кругу друзей

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Почти половина россиян (48%) считает, что искать свою любовь лучше всего в кругу друзей. Об этом свидетельствует опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Также познакомиться со своим будущим партнером можно на работе или учебе (30%), в клубе по интересам или на секции (15%). Кроме того, завести знакомство можно на улице (15%).

Доля тех, кто считает, что познакомиться можно в интернете составила 12%, а 5% респондентов ответили, что находятся в отношениях, которые начались таким образом, передает ТАСС.

Большинство опрошенных (94%) состоят в отношениях со своим партнером более одного года, а в среднем – 21 год. Россияне от 60 лет в среднем провели со своей второй половиной 39 лет.

Ранее стало известно, что более половины россиян не планируют отмечать День святого Валентина. Среди тех, кто уже купил подарок своей второй половинке, женщин больше, чем мужчин.

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